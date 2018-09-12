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Akdeniz'de 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün sitesinde yer alan verilere göre Akdeniz'de yerin 5 kilometre derinliğinde saat 21.13'te 4,2 şiddetinde deprem oluştu.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem oluştu. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. 
 
TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER 
 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Tıklayınız Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. 
 

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