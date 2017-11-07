Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 05.40'ta 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 42 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Marmaris'e yaklaşık 42 kilometre uzaklığında olduğu belirlendi.
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