Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 05.40'ta 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 42 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Marmaris'e yaklaşık 42 kilometre uzaklığında olduğu belirlendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Prensler bu otelde mi tutuluyor?

Prensler bu otelde mi tutuluyor?

Hababam Sınıfı'nın bıyıklı edebiyatçısı bakın kimmiş?

Hababam Sınıfı'nın bıyıklı edebiyatçısı bakın kimmiş?

Kadın görevli çığlık çığlığa yardım istedi

Kadın görevli çığlık çığlığa yardım istedi

Artık TEOG yerine Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi yapılacak

Artık TEOG yerine Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi yapılacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA