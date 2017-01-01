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Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • ANTALYA (AA)
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.03'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Akdeniz'in 7,1 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, ilçeye yaklaşık 237 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

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