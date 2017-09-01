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Marmaris'te 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris'te saat 19.48'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depreminin, yaklaşık 61,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

 

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