Akdeniz’de arama-kurtarma faaliyetinde bulunan STK’dan Arakan kararı

alta’da üç yıl önce Akdeniz’i geçmeye çalışan göçmenlerin can kaybını önlemek amacıyla kurulan Migrant Offshore Aid Station'dan (MOAS) yapılan basın açıklamasından, operasyonların Akdeniz’den Güneydoğu Asya’ya kaydırılması kararı alındığı bildirildi.

MOAS, kararını, "denizde kurtarılanların hoş karşılanmadığı ve güvenli limana taşınma garantisinin olmadığı bir düzenin parçası olmak istememe" gerekçesine dayandırdı.

Açıklamada, MOAS'un, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un çağrısı doğrultusunda Myanmar’ın Arakan bölgesinde yardım faaliyeti yapacağıkaydedildi.

STK’ların bölgede başına buyruk hareket etmesini istemeyen İtalya, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı aracılığıyla söz konusu bölgede MOAS gibi arama-kurtarma faaliyetleri yapan STK'larla 31 Temmuz'da bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma, Libya karasularına girmemek, uluslararası sularda açık kimlikle faaliyette bulunmak, göçmen teknesinin hareketinden önce insan kaçakçılarıyla herhangi bir iletişimde bulunmamak, mali yapıların şeffaflığı konuların kapsıyor. Anlaşmayı bazı STK'lar imzalamamıştı.

İtalya’da, geçen nisan ayında Katanya Cumhuriyet Başsavcısı Carmelo Zuccaro'nun, Akdeniz’deki göçmen kurtarma faaliyetlerine katılan STK'ların insan tacirleriyle bağlantılı olduğu yönündeki ifadeleri üzerine gözler STK’lara çevrilmişti.

İtalya, son olarak Fransa ile geçen hafta bölge ülkeleriyle düzensiz göçe yönelik Paris’te yapılan zirvede, Libya, Çad ve Nijer'de kabul merkezleri kurulması ve göçün Avrupa'ya gelmeden bu ülkelerde durdurulması konusunda da AB'nin desteğini sağlamıştı.