Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de Girit Adası’nda 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Akdeniz'de Girit Adası’nda saat 17.11 sıralarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yaşanan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.