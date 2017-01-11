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Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında bir deprem meydana geldiği kaydedildi. Deprem 4.1 olarak ölçüldü.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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