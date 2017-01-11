Akdeniz'de deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.