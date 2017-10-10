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Akdeniz'de eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristler Mersin'de yakalandı

Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Akdeniz Bölgesi'nde eylem hazırlığında olan ve Kuzey Irak'tan kente geldikleri tespit edilen 4 terör örgütü PKK mensubu yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK'lı teröristlerin Akdeniz Bölgesi'nde eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı.

İstihbarat çalışmaları sonucunda ekipler tarafından Mersin kent merkezinde değişik adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Kuzey Irak'tan kente geldikleri belirlenen terör örgütü üyeleri A.Z, A.N, B.Ç. ve M.A. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada 6,5 kilogram plastik patlayıcı ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki sorguların ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

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