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Akdeniz'de fırtına uyarısı

Antalya'da, Kaş-Anamur arasında güney yönlerden fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, sahil kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışlar zaman zaman kuvvetli olacak.

Güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Rüzgarın Bodrum-Kaş arasında güney yönlerden 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Kaş- Anamur arasında güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Dalga yüksekliği Bodrum-Kaş arasında 2 ila 4 metre, Kaş-Anamur arasında 3 ila 6 metreyi bulacak. Denizlerde görüşün ise orta, yağış anında zayıf olacağı öngörülüyor.

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