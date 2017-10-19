Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:09'da merkezi Akdeniz'in Girit Adası açıkları olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin 14.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.
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