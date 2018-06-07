Akfa Holding'den FETÖ'nün şirketlerine para aktarıldığı ortaya çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Hüseyin Önelge tarafından aralarında iş ihsanlarının da bulunduğu 7'si tutuklu 108 şüpheliye yönelik hazırlanan fezlekede, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY üyelerince gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Akfa Holding AŞ ve bağlı şirketleri hakkında ihbarlarda artış olduğu belirtildi.

Fezlekede, bazı tanıkların beyanlarında 2014 yılı itibarıyla FETÖ'nün şirketlerinden Dünya Pazarlama isimli şirketinde çalıştıklarını, bu şirketin yönetici ve yetkililerinin tamamen FETÖ terör örgütünün üst düzey elemanları olduklarını,17/25 Aralık olayından sonra bu şirketlerin deşifre olmasından sonra kripto şirket olan AKFA Holding'e devretmek için işlemler başlattıklarını, devir işlemlerini Fatih Aktaş ve Veli Tan Kirtiş'in kendi şirketlerinin yetkilileri ile beraber yürüttüklerini, baskı ve zorbalıkla kendilerinden olmayan çalışanları hiç bir tazminat ödemeden çıkardıklarını, şirketlerin içini boşaltıp oyaladıktan sonra devrin olmayacağını söylediklerini, bunların tamamen kurgu olduğunu, bu işlemlerin FETÖ'nün talimatıyla yapıldığını, amacın şirketlerin için boşalttıktan sonra kripto olan Akfa Holding'e devretmek olduğunu, çünkü o dönem halen Akfa Holding'in deşifre olmadığını söyledikleri belirtildi.

Fezlekede, Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş'ın 1997 yılında Akfa bilgisayar isimli şirketi kurduğu, daha sonra Akfa Teknoloji isminde devam ettiği kaydedillerek, "2010 yılına kadar normal bir şirket olarak devam ettiği sırada sihirli bir el dokunmuş gibi bir anda büyümeye, büyüklüğü ve finansıyla orantısız şekilde ihaleler almaya ve holdingleşmeye başlamıştır. Bunu da ticari olarak izah etmek mümkün değildir." denildi.

- Yoğun ve sistematik para akışı tespit edildi

MASAK raporuna göre Akfa Holding'den maaş alan kişilerin maaşları kadar Akfa holding ve şirketlerine para havalelerinin bulunmasının ilginç olup ticari olarak da karşılığının bulunmadığı aktarılan fezlekede, "Vergi müfettişlerince de tespiti yapıldığı üzere FETÖ'nün ekonomik alanda paraya takla attırmak yöntemlerinin olduğu, bunun sebebinin ise incelemelerde ortaya çıkmasının önüne geçmek olduğu belirlenmiştir. Zaten Fatih Aktaş'ın bizzat kendisinin FETÖ kurumlarına havalelerinin olduğu gibi çalışanlar ve şirketler üzerinden de FETÖ kurum ve şirketlerine usulsüz, yoğun ve sistematik para akışları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fezlekede, Fatih Aktaş'ın şahsi hesaplarına 2011-2015 yılları arasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya, İtalya ve Türkiye olan gönderici ülkelerden 75 adet işlemde toplam 13 milyon 48 bin 3 dolar tutarında para gönderildiği, aynı dönem içerisinde Aktaş'ın şahsi hesaplarından da alıcı ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Katar, Kongo (Eski Zaire) ve Türkiye'den 51 işlemde toplam 4 milyon 419 bin 43 dolar tutarında para gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu işlemlerin holdingin yurtdışı ticari işlemlerinden kaynaklandığının düşünüldüğü aktarılan fezlekede, ancak incelenen mal alış ve mal satış formlarında holdingin söz konusu ülkelerle ticari faaliyet ilişkisi bulunduğuna dair bilgilere rastlanmadığı vurgulandı.

- Fatih Aktaş Pensilvanya'ya giderek Gülenle görüşmüş

Fezlekede, şüpheli Fatih Aktaş'ın OHAL kapsamında çıkarılan KHK'larla kapatılan FETÖ'nun kurumları olan Kimse Yok Mu Derneği, TUSKON, Süleyman Şah Üniversitesi gibi kurumlara yüklü miktarlarda ve periyodik olarak bağışlarda bulunduğu, ABD'ye özellikle de Pensilvanya'ya giderek örgüt elebaşı ile yoğun ve periyodik görüşmeler yaptığı, Bank Asya'nın kurtarılması amacıyla FETÖ elebaşının isteği üzerine bankaya para yatırdığı bilgisi verildi.

Fezlekede, AKFA Holdinge ait digital materyallerin incelenmesinde kesinlikle ticari faaliyetlerle ilgisi bulunmayacak şekilde yoğun ve periyodik olarak FETÖ elebaşının hezeyanlarının yayınlandığı "www.herkul.org sitesine " girişlerin olduğu, FETÖ kurumları olan Dünya Pazarlama ve Işık Medya'ya yoğun ve periyodik para transferleri yapıldığı, silinmiş yada geri getirilmiş yoğun FETÖ elebaşına ait resimler bulunduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında beyanı alınan E.A'nın 2013-2015 yılları arasında Akfa Holding' de çalıştığını, firmanın sahibi olarak Fatih Aktaş'ın göründünü, fakat bu firmada yetkilerini tam olarak kimse bilmese de Mehmet Demir isimli şahısın tam yetkili olduğunu, firma yetkilileri ile CEO Cahit Paksoy'un kendisine "abi" diye hitap ettiklerini ve sözünden çıkmadıklarını, ayrıca finans sorumlusu olan Gökhan Özdemir ile seyahatlere çıktıtlarında çantalarla para taşıdığına şahit olduğunu, Fatih Aktaş'ın özel kaleminde çalışan Özbekistan uyruklu Nodira isimli kadının Fatih Aktaş'ın sürekli Pensilvanya'ya giderek Fethullah Gülen ile görüştüğünü, hatta bu yüzden sakal bile bıraktığını, Aktaş'ın yurt dışı projelerinde çantalar ile para taşıdığını, Pensilvanya' ya giderek Fethullah Gülen' in elini öpeceğini söylediğine bizzat şahit olduğunu anlattığı vurgulandı.