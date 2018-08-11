Akıllı Okul patronu Yurteri'nin FETÖ'cü şirketlere para transfer ettiği tespit edildi

Ankara'da faaliyet gösteren "Özel Akıllı Okullar"ın sahipleri ve çalışanlarına yönelik geçtiğimiz günlerde başlatılan soruşturmada okul sahipleri İdris Yurteri ve firari kardeşi Mustafa Yurteri'nin de aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İdris Yurteri gözaltına alınmıştı. Soruşturmayla ilgili çarpıcı ayrıntılara da ulaşıldı. Başkan Tayyip Erdoğan'a suikast için görevlendirilen timin başındaki darbeci general Gökhan Şahin Sönmezateş'le aynı otelde konakladığı ortaya çıkan Yurteri'nin ağabeyi Mustafa Yurteri ile FETÖ'nün kapatılan Yamanlar Koleji'nde çalışma kayıtlarının olduğu belirlendi. Yurteri'nin söz konusu okullardan kazandığı paraları aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan eşi üzerinden FETÖ'cü şirketlere transfer ettiği kaydedildi. Soruşturma dosyasında en dikkat çeken ayrıntılar ise Yurteri'nin yurt dışı seyahatleri oldu. Yurteri'nin 15 Temmuz gecesi darbe girişimini yöneten imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek'in darbe girişimi öncesi sıklıkla gittikleri ABD ve Almanya'ya seyahat etmesi dikkat çekti. Savcılık, Yurteri'nin 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki yurt dışı seyahatlerini de mercek altına aldı.

7 İLDE EŞZAMANLI BASKIN: 18 GÖZALTI

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sivas ve Bilecik'te sabah saatlerinde eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Şüphelilerin, Hava Kuvvetleri'nde çalıştıkları dönemde 16'sının üsteğmen, 6'sının da teğmen rütbelerinde oldukları belirtildi. Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isteyen eski üsteğmen Mehmet B., Konya'da da 6 ByLock'çu, gözaltına alındı.

(Sabah)