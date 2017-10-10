Akıncı Hava Üssü davasında, sanık Haniçi: Tabletle görüşmeler yapan kişi Kemal Batmaz'dı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndekieylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda yapılan duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Davanın 29'uncu celsesinin öğleden sonraki bölümünde, 15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssü'nde uçak bakım teknisyeni olarak görev yapan eski astsubay Mehmet Özkan Haniçi savunma yaptı.

Darbe girişiminin başarısız olmasında etkin rol oynadığını öne süren Haniçi, 15 Temmuz'da mesaiden erken çıkmak için amirinden izin istediğini ancak izin verilmediğini, akşam saatlerinde de üste bir hareketlenme başladığını, darbe teşebbüsü olduğunu da saat 01.30 sıralarında anladığını iddia etti.

Sanık Haniçi, Akıncı Hava Üssü'ndeki ilk mesai günü olduğunu, bu yüzden komutanları tanımadığını belirterek, 143. Filo'da iken bazı komutanların "Televizyon yayınını, interneti kesemedik. Halk toplanıyor, üzerilerine sıkın" dediğini duyduğunu, bunun üzerine üssün terör harekatının değil, darbe teşebbüsünün merkezi olduğunu anladığını ifade etti.

"Bir asker böyle bir ifade kullanamazdı, ürperdim, şaşırdım"

143. Filo karargahında bulunduğu sürede telefonla konuşan bir komutanın "Halkın üzerine sıkın" şeklinde ifade kullandığını, sivil bir kişinin de sürekli tabletle görüşmeler gerçekleştirdiğine şahit olduğunu anlatan sanık Haniçi, "Bir asker böyle bir ifade kullanamazdı, ürperdim, şaşırdım. Telefonla konuşan ve 'halkın üzerine sıkın' diyen kişinin adının Tuğgeneral Timurcan Ermiş olduğunu öğrendim. 143. Filo'da gördüğüm ve tabletle görüşmeler yapan kişinin de Kemal Batmaz olduğunu çok rahat söyleyebilirim." dedi.

Akıncı Üssü'nün darbe teşebbüsünün merkezi olduğunu anlamasının ardından emekli astsubay olan dayısını aradığını, onun yönlendirmesiyle Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru kuzenine ulaştığını ve üste yaşananları WhatsApp üzerinden kuzeniyle paylaştığını anlatan sanık Haniçi, ilk olarak 143. Filo'da neler olduğunu, uçak sayısını, uçaklara yüklü mühimmatı emniyetle paylaştığını öne sürdü.

Sanık Haniçi, sabah saatlerinde darbecilerin Akıncı Hava Üssü'nden kaçmaya başladıklarını, bunun üzerine de yine emniyeti arayıp kaçanların hangi araçlarla, tel örgülerden atlayanların hangi yöne gittiklerini söylediğini savundu. Haniçi, "Tel örgülerden atlayanları ihbar ettim. Benim ihbarımla Fethiye köyü civarında 26 kişi arazide yakalandı. Benim ihbarımla sivil, asker ve pilotların yakalandığını biliyorum. Adil Öksüz hakkında hazırlanan iddianameden onun da benim ihbarımla yakalandığını düşünüyorum." diye konuştu.

Akıncı Hava Üssü'nde gördüğü iki sivil kişinin sabah saatlerinde ellerindeki evrak çantasıyla kaçtıklarını gördüğünü, bu kişilerden birinin daha sonra basında yer alan fotoğraflardan Adil Öksüz olduğunu anladığını ifade eden sanık Haniçi, bu kişilerin kaçtıklarına dair ihbarı hem emniyeti arayıp hem de gece boyu irtibatlı bulunduğu emniyet WhatsApp üzerinden bildirdiğini iddia etti.

Savunmasının ardından sanık Haniçi'ne 143. Filo karargahının kamera kayıtları izlettirildi. Haniçi, görüntülerdeki sivil kişinin Kemal Batmaz, denizci tuğamiralin de Ömer Faruk Harmancık olduğunu teşhis etti.

Duruşmada söz alan sanıklar eski tuğgeneraler Timurcan Ermiş ve Kubilay Selçuk, sanık Haniçi'nin kendileri aleyhindeki ifadelerini reddettiklerini belirterek, sanık Haniçi'nin savunmasında yalana başvurduğunu öne sürdüler.

Sanıklar Ermiş, Selçuk ve Batmaz ile sanık Haniçi arasında yaşanan kısa tartışma, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın araya girmesiyle son buldu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.