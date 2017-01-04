Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, Ýsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak tarihlerinde yapýlacak müzakerelere iliþkin, "Bu tarihi fýrsatýn yitirilmemesi gerekir." dedi.

Cumhurbaþkaný Akýncý ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kýbrýs sorununa Birleþmiþ Milletler (BM) gözetiminde kapsamlý çözüm müzakereleri çerçevesinde, ara bölgede bulunan BM Ýyi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaþýk dört saat görüþtü.

Görüþmede, Türk tarafýnýn müzakerecisi Özdil Nami, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile diðer yetkililer hazýr bulundu.

Akýncý, toplantý sonrasý yaptýðý açýklamada, bugünkü görüþmede Ýsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak tarihlerinde yapýlacak müzakerelerin ön hazýrlýðýnýn yapýldýðýný belirterek, olumlu bir ruh hali içinde, yapýcý bir atmosferde Cenevre’ye gideceklerini kaydetti.

Cenevre’de iki liderin yaný sýra masada üç garantör ülkenin olacaðýna dikkati çeken Akýncý, Rum Lider Anastasiadis’in hem toplumunu, hem de "Kýbrýs Cumhuriyeti'ni" temsil edeceði söylemlerinin polemik yaratma amaçlý olduðunu ifade etti.

Cumhurbaþkaný Akýncý, 9-11 Ocak tarihlerinde, çözüm için birkaç baþlýkta uzlaþýlmasý gereken bazý konular olduðunu belirterek, bunlarýn en önemlilerinin 8-10 baþlýk altýnda toplanacaðýný, 11-12 Ocak sonunda harita ve yüzdeliklerin konuþulacaðýný,12 Ocak’ta da garantör ülkelerin de olacaðý beþli konferansa girileceðini söyledi.

Kýbrýs müzakerelerinde her þeyin bitmemekle birlikte sorunun artýk çözüm aþamasýna gelmiþ sayýlabileceðe iþaret eden Akýncý, "Bütün konular 12 Ocak’a kadar bitmeyebilir fakat mülkiyet, dönüþümlü baþkanlýk, Kýbrýs Türkü'nün kararlardaki etkinliði, toprak ve güvenlikte her iki tarafý da tatmin eden bir sonuç ortaya çýkmasý durumunda büyük baþarý saðlanmýþ olacaðýz." diye konuþtu.

“2017 ortalarýnda referandum olabi̇li̇r”

Cumhurbaþkaný Akýncý, böyle bir sonuçta konferansýn baþarýyla tamamlanmýþ olacaðýný dile getirerek, ardýndan ayrýntýlar için 2-3 aylýk bir süre sonrasýnda halklarýn oluþacak çözüm planýný anlamasý ve bilinçli oy kullanmasý için geçecek bir 3 aya daha ihtiyaç bulunacaðýný, 2017 ortalarýnda da referanduma gidilebileceðini bildirdi.

Akýncý-Erdoðan görüþmesi

Akýncý, toplumun çoðunluðunun beklentisinin bu yönde olduðunu belirterek, yarýn Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ile görüþmek için Ankara’ya gideceðini söyledi.

Cenevre’deki 5'li görüþmelerin ön þartsýz olacaðýnýn karara baðlandýðýný ve konferansýn yapýlmama olasýlýðýný görmediðini ifade eden Akýncý, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Ýngiltere’nin konferansa en üst düzeyde katýlým göstereceðini vurguladý.

“Çözümsüz bi̇r 2017 sýkýntýlý olur”

Akýncý, çözümsüz bir 2017 yýlýnýn sýkýntýlý bir yýl olacaðýna iþaret ederek, "Baharda hidrokarbon konusu daha da ýsýnacak, Akdeniz'de kazýlar gündeme gelecek. Rumlarýn þubat 2018’deki seçim propagandasý çalýþmalarý gündeme gelecek ve bu tip riskler müzakereleri 2018 ortalarýna kadar taþýyabilecek. Seçimden sonra yine masa kurulur mu belli deðil. Geçen zaman çözümü daha da zorlaþtýrýyor. 50 yýlýn üzerine bir 10-15 yýl daha geçmesi ayrýlýðý daha da kökleþtirecek ve çözüm çabalarýný sonlanacak." diye konuþtu.

“Bu tari̇hi̇ fýrsat yi̇ti̇ri̇lmemeli̇”

"Bu tarihi fýrsatýn yitirilmemesi gerekir." diyen Akýncý, Cenevre'de yapýlacak müzakereler için Kýbrýs’taki siyasi parti baþkanlarýna davet yaptýðýný ve þimdiye kadar 2 muhalefet partisinden dönüþ aldýklarýný, isteyen partilerin kendi masraflarýný karþýlayarak, istediði kadar kiþi götürebileceðini bildirdi.

Kýbrýs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaþkaný Akýncý'nýn göreve gelmesinin ardýndan Eide'nin arabuluculuðunda 15 Mayýs 2015'te yeniden baþlamýþtý. Taraflar, 20-21 Kasým'da Ýsviçre'nin Mont Pelerin kasabasýnda yürütülen müzakerelerden, Rum yönetiminin beklenen adýmlarý atmamasý nedeniyle sonuçsuz ayrýlmýþtý.

Taraflar, 1 Aralýk'ta aldýklarý kararla Ýsviçre'nin baþkenti Cenevre'de 9 Ocak'ta bir araya gelme, 11 Ocak'ta kendi haritalarýný sunma ve 12 Ocak'ta da garantör ülkelerin katýlacaðý uluslararasý konferansta bir araya gelme konusunda anlaþmýþtý.