Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimisırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılanmasına, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda yapılan duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski kurmay binbaşı Selim Hakan Taş, 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda mesaideyken Kurmay Başkanı'nın kendisi arayıp gece koruma tatbikatı olacağını, saat 23.30 gibi hazır olması gerektiğini söylediğini anlattı.

Evinde oturduğu sırada, saat 19.00 gibi kendisini Mustafa Albay olarak tanıtan kişinin aradığını öne süren Taş, tatbikatın öne alındığını ve acilen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gitmesi gerektiğini söylediğini iddia etti.

Taş, aynı birlikte görevli olan ve o gün kendisini almaya gelen Onur Kahveci ile birlikte MSB Oran lojmanlarından ayrıldıklarını ve koruma tatbikatına geldiklerini belirterek Muhafız Alayı'na girdiklerini anlattı.

Bulundukları yerin emniyetli bir yer olduğunu düşündüklerini belirten Taş, saat 06.30 gibi Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin ivedi bir şekilde Gölbaşı'ndaki üsse dönmesi emrinin geldiğini, daha sonra iki helikopterin kendilerini aldığını ve 25-30 dakikalık bir uçuştan sonra hiç bilmediği bir üsse indirildiklerini öne sürdü.

15 Temmuz'da emir komuta zinciri altında davranmaktan başka hiçbir saikle hareket etmediğini, silah kullanmadığını, hiç kimseye emir ve talimat vermediğini ileri süren Taş, beraatini talep etti.

Sanık eski üsteğmen Selim Tosun da hakkındaki örgüt üyeliği iddialarını reddetti.

Görev yeri olmamasına rağmen Akıncı'ya gitmesinden ötürü suçlandığını öne süren Tosun, darbecilerden emir aldığı iddialarını da kabul etmedi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki komutanlarının tatbikat olduğunu bildirmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiğini söyleyen Tosun, hiçbir eyleme katılmadan sabaha kadar beklediğini, sonra helikopterlerle Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü savundu. Akıncı Üssü'nden sabah 08.00-09.00 gibi tel örgülerden atlayarak kaçtığını kaydeden Tosun, ertesi gün AŞTİ'den otobüse binerek Kütahya'ya gittiğini anlattı.

Duruşmaya verilen kısa aranın ardından sanık eski üsteğmen Onur Kahveci de savunma yaptı. Suçlamalara ilişkin somut deliller olmadığını öne süren Kahveci, tahliye talebinde bulundu.