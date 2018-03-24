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Akıncı üssü davasında 15 Temmuz gazisi, FETÖ'cü sanıkların yakınları tarafından darp edildi

Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'nde devam eden Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davada verilen ara sırasında gazi ve şehit yakınları ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı.

  • İHA
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Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde devam eden davada ara kararın verilmesi için dün akşam saatlerinde ara verildi. Bu sırada duruşma salonu önünde sanık yakınları ile gazi ve şehit yakınları arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede  sırasında 15 Temmuz gazisi Muhammet Ali Yarar, bazı sanık yakınlarınca darbedildi. Şehit ve gazi yakınlarına yönelik gerçekleşen saldırının ardından 4 sanık yakını gözaltına alındı. 

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