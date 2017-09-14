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Akıncı Üssü davasında 26. celse başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 26. celsesi başladı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 26. celsesine başlandı.
 
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığının da arasında bulunduğu bazı müştekilerin avukatları ile bazı müştekiler katılıyor.
 
Bugünkü celseye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalanması emrini veren ve darbe gecesi ilk havalanan pilot olan eski Kurmay Binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un çapraz sorgusuyla devam ediliyor.
 

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