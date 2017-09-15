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Akıncı Üssü davasında duruşma salonuna girmek isteyen ve şüpheli hareketler sergileyen kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın görüldüğü duruşma salonuna girmek isteyen şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davada, izleyicilerin duruşma salonuna alınması sırasında içeri girmek üzere polis noktasına gelen kişinin şüpheli tavırları, emniyet güçlerinin dikkatini çekti.

Kimlik bilgileri sorulan şüphelinin, kendisini şehit ve gazi yakını olarak tanıtması üzerine kimlik bilgileri sorgulandı. Kimlik bilgileri, şehit ve gazi yakınlarının isim listesinde olmadığı anlaşılan şüpheli, güvenlik görevlilerinin soruları üzerine çelişkili beyanlar verdi.

Zanlı, kimliğini güvenlik güçlerine vermek istememesi üzerine gözaltına alındı.

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