Akıncı Üssü'nün kilit isimlerinden FETÖ'cü Mehmet Partigöç'ün GATA'daki faaliyetleri de ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgüt'nün (FETÖ)'nün Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) yapılanmasına yönelik iddianame tamamlanarak, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 104 şüphelinin yer aldığı iddianamede, FETÖ mensuplarının kendilerinden olmayanları tasfiye etmek için kullandıkları yöntemler hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Akıncı Üssü davasının kilit isimlerinden, şu an tutuklu olan eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün, Sıkıyönetim Komutanlıkları Listesi, Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi, Ankara ve İstanbul Asayiş ve Takviye Planı ve Diğer Atamalar başlıklı, gizli darbe belgelerinin altında imzasının bulunduğu Akıncı Üssü iddianamesinde yer almıştı. Partigöç savunmasında, listeler için "Hiç görmedim. İsmimin olduğunu da cezaevinde öğrendim" şeklinde reddetmişti. GATA iddianamesinde de yer alan Partigöç'ün, Genel Kurmay Başkanlığı Personel Başkanlığı döneminde, GATA'daki atamalarda FETÖ'cü olmayanları tasfiye ettiği ortaya çıktı. İddianamede yer alan bilgilere göre, 2014 yılı içerisinde GATA’da yapılacak olan doçentlik sınavında doktor Cantürk Taşçı, akademik kariyerinin engellenmesi amacıyla elenmiş ve 5'inci kez girmiş olduğu doçentlik sınavını kazanmasına rağmen, Partigöç döneminde Personel Başkanlığınca kadro ilamı ve kadro onayı yapılmayarak mağdur edilmiş.

İddianamede yer alan, "Gatakulis isimli twitter hesabı GATA Komutanlığı’nın FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirilmesinde adeta bir silah gibi kullanılan hesaplardan biridir" ifadesi kapsamında, FETÖ'cü olmayan doktorları karalamak için kullanılan bu twitter hesabından 2012 ve 2014 yılları arsında sürekli bir şekilde doktor Erdal Koç hakkında, bir personeliyle ilişki yaşadığı yönünde haberler yapılmaya başlanılmış. Devamında doktor Koç, bu kişisel taarruz nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalmış. Mağdur Koç'un GATA’dan ayrılmasının ardından onun yerine Profesör Doktor Tuğgeneral Ahmet Bülent Beşirbellioğlu atanmış. Beşirbellioğlu aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminde, darbecilerin atama listesinde ismi bulunan bir kişi. Konuya ilişkin iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Örgütün silahı konumundaki Gatakulis isimli hesaptan mağdurun şahsına yapılan saldırılarla yıpratıldığı, örgütün hedefi haline getirildiği, sistemli bir şekilde zımnen istifaya zorlandığı, devamında istifasını müteakiben boşalan kadronun FETÖ mensubu Ahmet Bülent Beşirbellioğlu tarafından doldurulduğu, böylelikle örgütün sistemli bir şekilde GATA içerisine nüfuz ettiği görülmektedir. Mağdur Erdal Koç’un örgüt tarafından hedef alınıp istifaya zorlanması ve devamında yerine kendi mensupları olan Ahmet Bülent Beşirbellioğlu’nun yerleştirilmesi örgütsel bir faaliyet ve operasyondur. Haysiyet celladı olarak tarif edilen örgütün düzenli ve sistemli bir operasyonudur. Mağdurun yerine getirilen Ahmet Bülent Beşirbellioğlu, devamında tanık beyanlarına göre örgütün GATA içerisindeki faaliyetlerini hızlandıracak, kadrolaşmanın ve heyet muayenelerinde yer almanın önü açılacaktır."