Ak-Kim, 40. yılını çalışanlarıyla birlikte kutladı

Türkiye kimya sektörünün önemli oyuncularından biri olan Ak-Kim, 40. yaşında çalışanlarına özel bir gece düzenledi. Geceye Ak-Kim çalışanlarının yanı sıra, Akkök Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Raif Ali Dinçkök, Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Çiftçi, Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Ataünal, Ak-Kim Yönetim Kurulu Üyesi İzer Lodrik, Ak-Kim Yönetim Kurulu Üyesi Timur Erk ve Akkök Holding şirketlerinin genel müdürleri de katıldı. Ak-Kim çalışanları bu özel gecede, Atiye ve Hale Caneroğlu’nun şarkılarıyla eğlendi.

Ak-Kim’in 40 senelik yolculuğunda şirketin gelişimine katkısı olan tüm çalışanlara ve paydaşlara teşekkür eden Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri sözlerine şöyle devam etti: “İlk yıllarda Ak-Kim’in ana faaliyet konusu olan temel kimyasallarda lider konumumuzu korurken, zaman içerisinde tekstil, kağıt-su ve yapı alanlarında da iddialı bir oyuncu haline geldik. Zaman içerisinde mühendislik birikimimizi de bir iş haline dönüştürüp yurt dışında anahtar teslimi kimya tesisleri kurmaya başladık. Bunlara ek olarak, şirketimizi daha yenilikçi bir düşünce ile farklı alanlarda da geliştirmeye çalışıyoruz. Ar-Ge merkezimiz, Akferal ile yaptığımız ortaklık, Gizem Frit satın almamız, Ultrafiltrasyon yatırımı, Dinox satın almamız ve 2023 yılında 750 milyon USD ciroya ulaşma vizyonuyla sürdürülen büyüme planlarımız… İçtenlikle inanıyorum ki, bundan 10 sene sonra 50. yılımızı kutladığımızda şirketimiz daha farklı bir boyut ve konumda olacaktır.”