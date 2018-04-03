Akkuyu Nükleer Santrali hangi ilde Akkuyu nerede bulunuyor?

Akkuyu nerede Akkuyu Nükleer Santrali hangi ilde yer alacak? Türkiye’nin enerjide dışa bağımlığını azaltacak Akkuyu Nükleer Santrali için temel atma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından atılacak. 2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma çerçevesince start alan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması bekleniyor. Her biri bin 200 megavat gücünde 4 reaktörden oluşan santralin üretime başlamasıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılaması hedefleniyor. Nükleer santralin yapılacağı yer olan Akkuyu bölgesi nerede bulunuyor?

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ HAKKINDA

Türkiye'nin 60 yıllık nükleer güç santrali hayalinde yarın önemli bir adım atılıyor. Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali'nin temeli, iki ülke liderinin katılacağı törenle atılıyor.

2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma çerçevesince start alan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması bekleniyor. Her biri bin 200 megavat gücünde 4 reaktörden oluşan santralin üretime başlamasıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılaması hedefleniyor.

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından yürütülen projede, devletler arası yapılan anlaşma gereği ilk ünitenin temel atıldıktan 7 yıl sonra devreye alınması planlanırken, Türkiye'nin talebi üzerine bu tarihin 2023 yılına çekilmesi hedefleniyor. Santraldeki diğer ünitelerde birer yıl arayla devreye girecek.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olma özelliğine sahip Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli atılarak önemli bir adım atılmış olacak.

Akkuyu nükleer santralı ile ilgili süreç 12 Mayıs 2010 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşma ile başlatıldı. Anlaşmaya göre, Akkuyu sahasında toplam 4 bin 800 MW gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek. Proje için önemli aşamalardan biri olan ve yaklaşık üç yıl önce başlayan İnşaat Lisansı süreci de tamamlandı. Nükleer tesislere lisans verilmesine ilişkin mevzuata göre belirlenen genel ve özel koşullar yerine getirilerek Akkuyu Nükleer Santralı’nın 1. Ünitesi inşası için TAEK tarafından İnşaat Lisansı verilmesine karar verildi. Halen dünyada 31 ülkede 450 nükleer santral işletmede bulunuyor. 55 nükleer santralın da inşası sürüyor. Akkuyu ile birlikte inşa halindeki santral sayısı 56 olacak.

Akkuyu Nükleer Santralı işletmeye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak. Akkuyu Nükleer Santralı inşaatının en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak. İlk santralı yap-işlet modeli ile yapan Türkiye, bu sürede yaklaşık 600 mühendisin Rusya’da bu teknoloji ile yetişmesini sağlayacak. Diğer santrallardaki ortaklık oranları ile Türkiye, kendi nükleer santralını yapabilecek bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

AKKUYU NEREDE?

Akkuyu mevki Türkiye’nin güneyinde Mersin ilinde yer alıyor. Mersin ilinin Gülnar ilçesinde bulunan Büyükeceli Kasabasının Akkuyu mevkiisinde yapılacak Akkuyu Nükleer Santralı işletmeye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak.