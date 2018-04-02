Aklınızı okuyup gördüklerini anlık olarak yazan bir cihaz geliştirildi

Düşüncemizi okuyan cihazların ve yazılımların gelişimi, paralel olarak beyin dalgalarını algılayacak sensörlerin ve yapay zeka yazılımlarının gelişmesine bağlı. Bir grup bilim insanı ise %90 doğruluk payına sahip olduğunu söyledikleri bir cihaz geliştirdiler. Anlık olarak aklımızı okuyabilme yeteneğine sahip cihaz, tüm okuduklarını da anında metine çeviriyor.

Araştırmacıların öncelikle amacı, konuşma veya hareket yetilerini kaybetmiş insanlara yardımcı olmak. Cihaz, bir cümle kurarken beynimizdeki sinyaller aracılığıyla telaffuz ettiğimiz ünlü ve ünsüz harfleri analiz ediyor, kaydediyor ve aktarıyor.

Diğer taraftan cihazın bir şeyi aktarabilmesi için o cümle ya da kelimeyi daha önce duymuş olmasına gerek yok. Yani bilmediği sinyalleri de kelimelere dökebiliyor. Araştırmanın ve ürünün baş mühendislerinden David Moses, Sun gazetesine, “Gerçek zamanlı olarak nöral sinyallerin cümlelere dökülmesi artık mümkün. Makine tarafından sergilenen performans ve genişleme kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, konuşma protezleri için bir rol oynayacağını düşünüyoruz.” diyor.

Ancak eleştirmenler cihaz hakkındaki korkularını açıklamaktan da çekinmiyorlar. Çıkış noktası bir engeli ortadan kaldırmak olsa da amacından sapılan bir proje olursa, bazı problemler ortaya çıkabilir. Kaliforniya Üniversitesi’nde üretilen cihaz, Neural Engineering isimli dergide de yayınlandı.

(Webtekno)