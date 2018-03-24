AKM’nin yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor

Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin çevresi kapatılarak yıkım çalışmaları başlamıştı. Yıkım için güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından iş makineleri çalışmaya başlamıştı. Çalışmalar bugünde aralıksız devam etti. Taksim'de bulunan vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izlerken o anları telefon kameralarıyla kaydetti. Yıkım esnasında vatandaşların tozdan rahatsız olmaması için çalışanların molozlara su fışkırttığı görüldü.

Yeniden yapılacak olan AKM, 2019 yılında hizmete açılacak

2019'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında 2 bin 500 kişilik opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark yapılacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden tarihi yarımadaya kadar uzanan manzarayı görme imkanı sağlayacak bir restoran yer alacak.