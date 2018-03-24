Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

AKM’nin yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor

Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin çevresi kapatılarak yıkım çalışmaları başlamıştı. Yıkım için güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından iş makineleri çalışmaya başlamıştı. Çalışmalar bugünde aralıksız devam etti. Taksim'de bulunan vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izlerken o anları telefon kameralarıyla kaydetti. Yıkım esnasında vatandaşların tozdan rahatsız olmaması için çalışanların molozlara su fışkırttığı görüldü.
 
Yeniden yapılacak olan AKM, 2019 yılında hizmete açılacak
 
2019'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında 2 bin 500 kişilik opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark yapılacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden tarihi yarımadaya kadar uzanan manzarayı görme imkanı sağlayacak bir restoran yer alacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esenyurt´ta 96 göçmen yakalandı

Esenyurt´ta 96 göçmen yakalandı

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri

Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA