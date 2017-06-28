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Özel Kuvvetler Komutanı Aksakallı, Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 15 Temmuz kahramanı şehit astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

  • DHA
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El Bab’a geçmeden önce karayoluyla Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'ne gelen Korgeneral Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti. 'Bunun sonunda şahadet var. Hakkını helal et' diyerek darbeci generali öldürme emrini verdiği 20 yıllık askeri Ömer'in kabri başında dua eden Aksakallı, mezarlıkta şehidin Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir’le de bir araya geldi. Ziyaretin ardındar Korgeneral Aksakallı, karayoluyla kentten ayrıldı.

EL BAB'A DÖNMEDEN ÖNCE ÖMER HALİSDEMİR'İ ZİYARET ETTİ

Şehidin kardeşi Soner Halisdemir, Facebook hesabından fotoğraflarla birlikte “Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Paşa El Bab'a geçmeden önce ağabeyim Ömer Halisdemir'le hasret gidermeye kasabamıza geldi. Allah kendilerinden razı olsun” notunu paylaştı.

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