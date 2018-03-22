Akşam ezanı kaçta okunuyor 22 Mart İstanbul ezan vakti İşte Diyanet il il namaz vakitleri! İstanbul, Ankara, Gaziantep, Bursa, İzmir akşam ezanı vakitlerini haberimizde derledik. Müslümanların iple çektiği 2018 Regaip Kandili geldi. Vatandaşlar akşam ezanının kaçta okunacağını yani orucun ve iftarın kaçta açılacağını merak ediyor. Tansiyonu olan vatandaşların oruç tutmaları konusunda uyarılar yapıldı. Oruç tutan vatandaşlarımız iftar vaktinin ne zaman olduğunu araştırıyor. 5 rekat olarak kılınan akşam namazı saat kaçta kılınacak? Akşam namazı kılmak için; Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için), İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya", "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır, Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Akşam namazı saat kaçta kılınacak sorusu, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. İşte 22 Mart akşam namazı saatleri...

İstanbul: 19:24

Ankara: 19:09

İzmir: 19:31

Bursa: 19:24

Edirne: 19:34

Eskişehir: 19:18

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

3 Rekat Farz Kılınışı

Namaza Başlarken

- Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için)

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)...

1. Rekat

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2 Rekat Sünnet Kılınışı

Namaza Başlarken

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır...

1. Rekat

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

- Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.

Namaz Kılmanın Önemi nedir?

Allah Teâlâ’ya kulluk yapmak için yaratılan insan, bu temel görevini yerine getirirse dünyada ve âhirette huzur ve mutlu¬luğa kavuşur. Zaten yaradılış gayemiz, Allah’a kulluk/ibadet yapmaktır. İlk görevimiz, Allahın varlığına birliğine, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in peygamberliğine inanmaktır. İmandan sonra, ikinci görevimiz namaz kılmaktır. Çünkü namaz dinin direği, ibadetlerin en üstünüdür. Yüce Allah’a karşı en önemli ibadet görevimiz günde beş defa kıldığımız namazlarımızdır. Namaz Allah’ı sevmenin ve ona samimiyetle bağlanmanın bir göstergesidir. Namaz insanı Allah’a yaklaştırır. Yüce rabbimiz bize “ Secde et ve yaklaş” (Alak/19) buyurur. Demek ki Allah’a yaklaşmanın en iyi yolu secde etmektir, yani namaz kılmaktır. Namaz, “dinin direği” (Tirmizi, İman 8) , “mü’minin mi’racı” ve “cennetin anahtarı” (TirmiziTaharet 3) dır. Allah katında en sevgili amel odur. Peygamberimizin “gözümün nuru” (Neseî, Nisa, 1) dediği ibâdet yine namazdır.

Namaz, Huzur ve Mutluluk Verir

Namaz, bizi yaratan, yaşatan, sayısız nimetleri veren Yüce Allah’a karşı bir kulluk görevimizdir. Namaz, insana asıl vazifesini ve bu dünyaya geliş amacını her gün beş defa hatırlatan bir ibadettir. Namaz ruhlarımızın gıdası, gönüllerimizin huzur ve mutluluğu, maddî ve manevî sıkıntılarımızın ilacıdır. Namaz, Yüce Allah’ın ihsan ettiği sayısız nimetlerine şükürdür Namaz kılanlar, Allah’ın emrini yerine getirmiş, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmış, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmuş olurlar. Namaz hayatımızı düzene sokar. Namaz insanı her türlü kötülüklerden ve ahlaksızlıktan korur. Namaz insan zihnini dinlendiren ve streslere karşı koruyan en mükemmel faaliyettir. Namaz üzüntülü anlarda Müslüman’ın sığınağıdır. Namaz kalbimize huzur ve mutluluk verir. Namaz, kişiyi Allah’a yaklaştırır ve cennete götürür. “Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle (namaz kılmakla, kur’an okumakla) huzur bulur.” (Ra’d, 13/28) Hz. Peygamber (s.a.s.): “Ya Bilal, kalk! Bizi namazla rahatlat” buyurmuştur.” (Ebu Davud, Edeb 86) Namaz, kişiyi rahatlatır, huzur ve mutluluk kazandırır.

Namaz Kötülüklerden Korur

Namaz, kalplere Allah korkusunu yerleştirerek insanı günah işlemekten korur. Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmektedir. “Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlık ve kötülükten meneder. (Ankebût, 29/45) Ayete göre gerek abdest, kıraat, rükû, secde, ta’dîl-i erkân gibi zahirî şartlarına ve rükünlerine gerekse ihlâs, huşu, takva gibi manevî şartlarına özen göstererek kılınan namaz, haksızlık, ahlaksızlık ve her türlü kötülükten korur.

TANSİYON HASTALARI DİKKAT!

Toplumun yüzde 30'unun tansiyonu yüksektir. Hipertansiyon, dünyada en çok ölüme yol açan ve önlenebilir bir hastalıktır. Bir veya iki ilaç kullanarak tansiyonu kontrol altına alınan hastalar doktorlarına danışarak oruç tutabilirler. Dirençli hipertansiyon hastalarının ise oruç tutması sakıncalıdır. Bu tür hastalar günde 3-4 kez ve birden fazla ilaç almak zorundadır. Oruç tutmaya bağlı kan şekeri düşmesi hipertansiyonu daha da tetikleyebilir ve hipertansiyon krizine yol açabilir. Hipertansiyon hastaları susuz kalmamalı çünkü susuzluğa bağlı olarak hastalar adrenalin, noradrenalin, kortizol gibi hormonların seviyeleri yükselirse krize girebilirler.