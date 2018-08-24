Akşam trafiğine kalmamak için yola çıktılar, trafik felç oldu

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip, tatile çıkan bazı tatilcilerin dönüşleri devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan dönüşler bugün de devam etti. İstanbul’da akşam trafiğine kalmamak için sabah erkenden yola çıkan tatilciler kendisi gibi düşünen diğer tatilcilerle karşılaştı.

Durum böyle olunca karayollarının bazı kesimlerinde trafik yine çileye döndü. Tekirdağ-İstanbul yolu erken dönüş yapan tatilcilerin uzun kuyruklarıyla yolları kitledi. Özellikle şehir merkezine şehir içindeki araçların da tatilcilere karışmasıyla trafik kuyruğu kilometrelerce uzadı.

Tekirdağ şehir merkezinde felç olan trafiğe karşı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri ise yollarda denetimler yaparak trafiği rahatlatmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.