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Aksaray merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Aksaray merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aksaray merkezli 26 ilde biri emekli 2 albay, bir üsteğmen, 2 teğmen, biri ihraç 34 astsubay ve 2 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

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