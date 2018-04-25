Aksaray merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aksaray merkezli 26 ilde biri emekli 2 albay, bir üsteğmen, 2 teğmen, biri ihraç 34 astsubay ve 2 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.