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Aksaray merkezli FETÖ operasyonu

Aksaray merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, örgüt bağlantısı olduğu iddia edilen 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Aralık'da, Aksaray, Konya ve Ankara'da FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında avukat ve iş adamlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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