Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Aksaray merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında avukat ve eczacının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aksaray, Denizli ve Kocaeli'de FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında avukat ve eczacının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.