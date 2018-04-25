Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 41 zanlıdan 20'si tutuklandı
Aksaray merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 zanlıdan 20'si gözaltına alındı.
- AA
Aksaray merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 zanlıdan 20'si gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Aksaray merkezli 26 ilde biri emekli 2 albay, bir üsteğmen, 2 teğmen, biri meslekten ihraç edilen 34 astsubay ve 2 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 21 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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