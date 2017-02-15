Aksaray'da 1 ton 180 kilo esrar imha edildi
Aksaray'da polisin son 6 ay içinde yaptığı operasyonlar ve yol kontrollerinde ele geçirilen 1 ton 180 kilo esrar yakılarak imha edildi.
- DHA
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince son 6 ay içinde yakalanan 1 ton kubar esrar ve 180 kilo toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen esrar, Karayollları 38'inci Şube Şefliği bahçesinde kontrollü bir şekilde yakılarak imha edildi.
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