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Aksaray'da 20 kişi gıdadan zehirlendi

Yedikleri tavuk dönerden zehirlenen 20 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

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Kent merkezindeki bir lokantadan farklı saatlerde tavuk döner yiyen 20 kişi mide bulantısı, yüksek ateş ve titreme şikayetiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şambaz Vehbi Ekecik Doğum ve Çocuk Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınanlardan 6'sı taburcu edildi. Diğer 14 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Aksaray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran Betül Duru, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin ve iki kuzeninin bir lokantada yedikleri tavuk dönerden zehirlendiklerini belirterek, "Buraya geldiğimizde birçok kişide aynı şikayet varmış. Tedavimizi olduk, şimdi de taburcu oluyoruz." dedi.

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