Aksaray'da 23 Aralık Cuma okullar tatil mi?

Aksaray Valiliği, Aksaray okullar tatil mi sorusuna açıklık getirdi. Aksaray’da okullar tatil olacak mı? 23 Aralık Cuma günü için Aksaray’da kar tatili olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Aksaray’da da etkili olmayı sürdürüyor. Aksaray’ın birçok ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İşte, Aksaray kar tatili kararı!

AKSARAY’DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ve Eskil İlçesinde okulların yarın tatil edilmesi kararı alındı.

Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aksaray Valiliği tarafından, kar yağışı nedeniyle Aksaray merkez ve Eskil ilçesinde eğitime yarın (Cuma) ara verilecek. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın idari izinli olacağı açıklandı.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa), İç Anadolu'nun güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı 1

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu 7

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9

Adana: Çok bulutlu, kıyıları kuvvetli sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı 9

Antalya: Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların doğu kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor) 11

Samsun: Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Trabzon: Çok bulutlu 8

Erzurum: Çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 4