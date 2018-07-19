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Aksaray'da 3 TIR kaza yaptı

Aksaray'da 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Bir tırın kabininde sıkışan sürücü, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kurtarıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ OLAN BULUNMUYOR

Aksaray istikametine seyreden Yusuf G. (41) idaresindeki 01 TM 533 plakalı tır sürücüsü, TOKİ Yol Kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Halil Ç. (49) idaresindeki 06 PUL 64 plakalı tıra arkadan çarptı.

Arkadan gelen Murat O. (30) idaresindeki 78 BZ 690 plakalı tır da diğer tıra arkadan çarptı. Kazada Murat O. tırın hurdaya dönen kabininde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kurtarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkardı.

Kurtarılan sürücü ve yaralanan diğer tır sürücüsü Yusuf G., olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Murat O.’nun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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