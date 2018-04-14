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Aksaray'da 440 şişe sahte içki yakalandı

Aksaray'da bir eve düzenlenen operasyonda 440 şişe sahte içkiye el konuldu.

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Aksaray'da bir eve düzenlenen operasyonda 440 şişe sahte içki, 6 adet 50 litrelik sahte içki dolu bidon ve çok sayıda sahte barkod ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube ekipleri, Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 440 şişe sahte içki, 6 adet 50 litrelik sahte içki dolu bidon ve çok sayıda sahte barkod ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak Nuh B, Mustafa Ç. ve Ramazan Ç. gözaltına alındı.

 

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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