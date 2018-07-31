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Aksaray'da 5 metrelik kuyuya düşen kediyi AFAD kurtardı

Aksaray'da bahçedeki 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Aksaray'da bir evin bahçesinde bulunan 5 metrelik su kuyusuna düşen kedi için Afet ve Acil Durum Ekipleri (AFAD) seferber oldu. Yavru kedinin kafasının vana ve toprak arasında sıkıştığını tespit eden AFAD görevlileri özel aparat kullanarak kediyi kurtarmaya çalıştı.

Aksaray'da bahçedeki 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kedi Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Laleli Mahallesi 4497 Sokaktaki Ramazan Yılmaz'a (60) ait evin bahçesinde meydana geldi. Yılmaz ailesi, dibinde su bulunan kuyudan kedi sesi duydu.

Ev sahibi kuyuya düşen kediyi kurtarmak istedi; ancak başarılı olamayınca AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yavru kedinin kafasının vana ve toprak arasında sıkıştığını belirledi.

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