Aksaray'da 80 yaşındaki firari dolandırıcı yakalandı
Aksaray'da bir kişiyi dolandırmaya çalışırken gözaltına alınan 80 yaşındaki şüphelinin, 15 ilde dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.
- AA
15 ilde 30'un üzerinde dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ahmet A'nın Aksaray'da olduğu tespit edildi.
Otelde kaldığı belirlenen Ahmet A., bir kişiyi dolandırmaya çalıştığı sırada polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.
ÜSTÜNDEN ÇIKAN PARALAR
Ahmet A.'nın üst aramasında dolandırıcılıktan elde ettiği değerlendirilen 10 bin 500 dolar ve 3 bin 200 lira bulundu.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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