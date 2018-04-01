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Aksaray’da ağaçların arasına sıkışan inek, AFAD tarafından kurtarıldı

Aksaray’da iki ağacın arasına sıkışan inek, Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

  • İHA
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Olay, Laleli Mahallesi 52’inci cadde üzerinde bulunan bir arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kaya’ya ait inek, otlanırken iki ağacın arasında sıkıştı. Hayvanın sahibi ve çevredeki vatandaşlar hayvanı sıkıştığı yerden çıkaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarma aleti olan ayıraçla iki ağacı esneklikle ayırarak ağaçlara zarar vermeden ineği canlı olarak kurtardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

 

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