Aksaray’da AVM'nin asma tavanı çöktü
Aksaray kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin asma tavanının çökmesi, paniğe yol açtı.
- AA
Kılıçaslan Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin giriş kısmındaki asma tavanı, aniden çöktü.
Müşterilerin de olduğu koridorda çöken asma tavan, korku ve paniğe neden oldu.
Yaralananın olmadığı olayın ardından alışveriş merkezi görevliler tarafından boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Görevliler olay yerinde inceleme yapıyor.
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