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Ekmek fırınında Nükleer enerji ve füze imalatında kullanıldığı belirtilen saf alüminyum ele geçirildi

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gelen bir ihbar üzerine düzenlediği operasyonda, nükleer enerji ve füze imalatında kullanıldığı belirtilen 2.5 kilogram ağırlığında saf alüminyum ele geçirdi.

  • DHA
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Aksaray'da polisin düzenlediği operasyonda, bir ekmek fırınında nükleer enerji ve füze imalatında kullanıldığı belirtilen piyasa değeri 3.5 milyon lira olduğu belirtilen 2.5 kilogram ağırlığında saf alüminyum ele geçirildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gelen bir ihbar üzerine Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'ndeki bir ekmek fırınına akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Fırında arama yapan polis, odunların altına gizlenmiş nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 2.5 kilo ağırlığında saf alüminyum ele geçirdi.

Piyasa değeri 3.5 milyon lira olduğu belirtilen alüminyumla ilgili işyerinde çalışan 34 yaşındaki Yunus Y. gözaltına alındı.

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