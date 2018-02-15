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Aksaray'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, bir liseye bağlı yurtta yedikleri yemekten zehirlendikleri öne sürülen 16 öğrenci tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, yurdun yemekhanesinde akşam yemeğinde mercimek çorbası ve tavuklu mantar sote yiyen 16 öğrenci, akşam saatlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşadı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünün olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

 

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