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Aksaray'da polis aracı ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Aksaray'da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 8 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, polis memuru Müslüm Cullaz (34) idaresindeki 68 A 5924 plakalı emniyet aracı, Aksaray-Ankara Karayolu'nun 10. kilometresinde, Gökhan Bilgiç'in (32) kullandığı 68 BS 849 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Cullaz ve aynı araçta bulunan polis memuru Veysel Yücel (27) ile otomobil sürücüsü Gökhan Bilgiç, Rukiye Bilgiç (25) ve Meral (30), Fatih (35), Hamza (7) ve Semih Çal (7) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve polislerin mesai arkadaşları, yaralı emniyet mensuplarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

 

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osmanli20.12.2017 02:31
Tipe bak tam bir palyaco ipleride siyonistlerin elinde zalimler ve isbirlikciler icin yasasin cehennem
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