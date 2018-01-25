Aksaray'da tutanak hazırlayan polis ve jandarmaya cip çarptı
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında iki polis, bir jandarma görevlisi yaralandı.
- AA
Görev için Kahramanmaraş'a gittikleri öğrenilen polis memuru Hikmet E. yönetimindeki cip, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde, hasarlı trafik kazası için yol kenarında tutanak düzenleyen polis memuru İbrahim Akdoğan ve uzman jandarma Mehmet Ülkü Yanık'a çarptı.
Kazada, Akdoğan ve Yanık ile cipte bulunan polis memuru Göksel Ç. yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve mesai arkadaşları, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
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