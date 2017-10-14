Aksaray'daki mumyalara ziyaretçi ilgisi

Kapadokya’nın 11 bin yıllık tarihinin sergilendiği Aksaray Müzesi’ndeki 10 yetişkin ve çocuk ile bir kedi mumyası, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray'ın Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin, Ihlara Vadisi ve 11 bin yıl önce yerleşimin başladığı ilk köy olan Aşıklı Höyük, Güzelyurt, Nora Antik Kenti ve Selime Katedrali ile öne çıktığını anlatan Doğan, Çanlı Kilise'nin ise Kapadokya turizmi için keşfedilmemiş saklı bir hazine olduğunu ifade etti.

Doğan, Çanlı Kilise ve çevresinde ortaya çıkarılmış mumyaların da dikkati çektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu mumyalar çocuk, yetişkin ve hayvan mumyalarıdır. 10 ve 13. yüzyıllara tarihlenen mumyalar, çeşitli dönemlerde yaşamış din adamları, rahip ve rahibelere ait. Bu bölgede özel bir tekniğin kullanıldığı mumyalar günümüze kadar ulaşmıştır. Bizler de Aksaray Müzesinde yapılan özel odalarda bu mumyaları ziyaretçilerimize gösteriyoruz. Aksaray Müzesinde 10 yetişkin ve çocuk mumyası ile bir kedi mumyası sergileniyor. Özellikle mumyaları yılın her döneminde binlerce turist ziyaret ediyor."

"Burada oldukça ilginç mumyalar var"

Ziyaretçilerden Seyit Ali Bilen, çocuklarıyla beraber müzede sergilenen mumyaları görmek için geldiklerini ifade ederek, "Burada oldukça ilginç mumyalar var. Çocuk, kedi ve yetişkinlere ait bu mumyalar oldukça görülmeye değer. Eski zamanlardan kalan, tarihi yansıtan önemli değerler. Herkesi de bu mumyaları görmek için Aksaray'a davet ediyoruz." diye konuştu.

Müzenin küçük ziyaretçilerinden 10 yaşındaki Sena Gül de öğretmeninin derste mumyaları anlattığını ve ilgi çekici bulduğundan müzeyi görmek istediğini belirterek, "Burada birçok mumya gördüm. Hepsi de tarihi eser. Bebek ve kedi mumyaları çok ilgimi çekti." dedi.