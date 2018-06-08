Akşener, partisindeki FETÖ’cüleri görmezden geliyor

Seçim kampanyası kapsamında katıldığı televizyon programında, "Bizim örgütümüz (parti) içinde FETÖ'cülükten tutuklanan yok" diyen Meral Akşener'in açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. Akşener'in ekibinde yer alan birçok isim hakkında FETÖ soruşturması sürüyor. Bazı isimler ise FETÖ'ye öven sözleriyle gündeme gelmişti. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın MHP genel başkan adayı olduğu dönemde; Meral Akşener'in FETÖ tarafından desteklendiğini söylemişti.



İP Genel Merkez İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık: Akşener'in "Benim de tanıdığım, sevdiğim bir genç" dediği Çoraklık, 8 Mayıs'ta FETÖ propagandası yapmaktan gözaltına alındı. Bunun üzerine parti yönetimi, Çoraklık'ın partide profesyonel bir görevi olmadığını duyurdu. Ancak tutuklanan Çoraklık ifadesinde, "Yaklaşık 3-4 aydır partinin sosyal medya komisyonunda sigortalı olarak çalışıyorum." dedi.



İP Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bozdoğan: FETÖ soruşturmasında 3 Haziran'da gözaltına alındı. Kaldığı evin "sorumlu abisi" olduğu ileri sürülen Tıp Fakültesi öğrencisi Bozdoğan, askeri liselere hazırlanan gençleri, ders çalıştırma bahanesiyle örgüte kazandırmakla suçlanıyor.



Esma Bekar: Akşener'in "20 yıllık devlet memuru ve muhteşem bir ülkücüdür" dediği eski sekreteri Bekar, 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen TBMM'de görevli 41 kişiden biri oldu.



İP Bursa İl eski Yöneticisi Levent Özeren: 4 Haziran'da FETÖ propagandasından gözaltına alındı.



İP Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Mehmet Şeker: Kitabında teröristbaşı Gülen'e methiyeler dizdi. Kitapta FETÖ için, 'hizmet hareketi' tanımını kullandı. İyi Parti İstanbul 2. bölge, ikinci sıradan vekil adayı gösterildi.



İP Merkez Danışma Kurulu Üyesi Cemalettin Şimşek: FETÖ'nün gazete ve televizyonlarına yönelik operasyonlara "eşkıyalık" olarak tanımladı.



İP Kurucular Kurulu Üyesi Azmi Yetim: 15 Temmuz darbe girişimini "provokasyon" olarak tanımladı, selalardan rahatsız olduğunu açıkladı.



USLU İLE MESAJLAŞMALARINI SİLDİ



Meral Akşener, FETÖ'nün kara kutusu Emre Uslu ile karşılıklı yazışmaları silmesine ilişkin suskunluğunu da sürdürüyor. Uslu'nun Akşener'e yazdığı yazılar ise duruyor. Uslu'nun Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olacağını yıllar öncesinden açıklaması dikkat çekici bulunuyor.



(Sabah)