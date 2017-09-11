FETÖ'den tutuklanan Akşener’in avukatı Polat hakkındaki soruşturma tamamlandı

FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Meral Akşener'in avukatı Nuri Polat hakkındaki soruşturma tamamlandı. Başsavcılığı Polat hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması kapsamında iddianame hazırlandı.

Başsavcı Vekili Yılmaz tarafından hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, Polat'ın eşi Arzu Polat üzerine örgütün bankası olarak bilinen Bank Asya'da hesap bulunduğu, bu hesapta Fetullah Gülen'in çağrısı ardından 120 ila 130 bin TL'lik hesap artışı görüldüğü yer aldı.

FETÖ'den tutuklu eski General Hamza Celepoğlu'nun evinin Cumhuriyet'in MİT TIR'ları manşetinden sonra Can Dündar'a komik bir fiyatla satılması olayında adı gündeme gelen avukat Atilla Tarık Çilekçi ile de irtibatı belirlenen Polat'ın sosyal medya hesabından örgüt yanlısı söylemlerde bulunduğu, örgüt üyesi olduklarından bahisle haklarında soruşturma yürütülen kişilerle irtibatının bulunduğu kaydedildi. Polat'ın ayrıca ByLock kullanıcısıyla irtibatlı olduğu da vurgulandı.

Nuri Polat'ın 21 Mart 2016 günü "Unutursam kalbim kurusun, telefonumun alarmı 27 aydır her gün 17.25'e kurulu" tweetini attığı iddianamede yer aldı. Ayrıca Polat'ın "MHP Kurultay süreci muhaliflerin ve avukatlarının yürüttükleri büyük bir hukuk mücadelesidir. Emek veren, destek olan herkes takdiri haketmiştir" şeklinde tweet de attığı yer aldı.

Sosyal medya paylaşımlarının tamamına yakınının FETÖ/PDY yapılanmasının oluşturmak istediği etki ve algı manipülasyonu ile benzer nitelikte olduğu kaydedilen iddianamede, Polat'ın üzerine atılı FETÖ/PDY'ye üye olma suçunu işlediğinin değerlendirildiği kaydedildi. Polat'ın iddianamede yer alan savunmasında adına atılan tweetlerin 'montaj' olduğunu iddia etmesi dikkat çekti.(Sabah)