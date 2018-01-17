Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehrin yeni ulaşım ve yapılaşma vizyonunu sunarak Ankara'nın desteğini isteyecek

Göreve başlayalı 2,5 ay gibi kısa bir süre olan Alinur Aktaş, önemli tasarruf tedbirlerinin yanı sıra, ulaşım ve suda yaptığı büyük indirimlerle vatandaşın gönlünde taht kurdu. Trafik meselesini çözmek için gece gündüz mesai harcayan Aktaş, şimdi de yeni ulaşım ve yapılaşma projeleri için Ankara'nın desteğini almak için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok önemli bir dosya hazırlıyor. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'e özel açıklamalar yapan Başkan Aktaş, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’ya gelmesinin kendilerini için büyük bir onur olduğunu, Bursalıların cumhurbaşkanını çok özlediğini dile getirdi.

"Pazar günü bazı noktalarda ulaşım ücretsiz olacak"

21 Ocak 2018 Pazar Günü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iştirakiyle gerçekleştirilecek il kadın kolları kongresine yağmur da kar da olsa herkesin katılacağını belirten Aktaş, buna dair düzenlemeler yaptıklarını ve o gün belirli saatler aralığında ulaşımın ücretsiz olacağını söyledi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Bursa’daki çalışmalar hakkında bilgilendirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu gelişlerinde Bursa özelinde bazı bilgilendirmelerimiz olacak. Cumhurbaşkanımız belediyecilikten geldiği için belediye çalışmalarını çok iyi biliyor. İstanbul dünya şehri olduysa bunda payı çok büyüktür. İlk olarak Bursa’daki 2,5 aylık tespitimizin yanı sıra ulaşımla alakalı birkaç isteğimiz olacak. Bunlar başbakanımıza da, başbakan yardımcımız tarafından dile getirilmiş konulardır. Burada lokal konu daha var. Özellikle deniz taşımacılığını arttırmak adına hamleler önemli. Beraberinde de şehir ekonomisiyle ilgili birkaç konuyu dile getireceğiz. Bundan sonraki sürecimizle alakalı kendilerinin de fikrine müracaat edeceğiz” dedi.

"Yeni Yıldırım metro hattı Çekirge ve Dikkaldırım'dan Acemler'e uzanacak"

"Yıldırım metrosu" diye tabir edilen ve şehrin güney hattında bulunan metroyu Ulaştırma Bakanlığı marifetiyle 12-13 kilometrelik bir hatta yapılması hususunda bir talepte bulunacaklarını belirten Aktaş, “Güney çevre yolundan daha önemlisi bizim mevcut metro hattının güneyinde oluşturacağımız metro hattıdır. 12-13 kilometrelik hattın tamamen yer altında olması çok önemlidir. Çarşı merkezini ve hanlar bölgesini toparlayacak bir çalışma olacak. 6,5 kilometrelik Yıldırım metro hattına ilave olarak Acemler'e kadar 6 kilometrelik bir metro hattından bahsediyoruz. Çünkü şehrin yoğun noktası tam olarak burada bulunuyor. Bu hemen bitecek bir konu değil, toplam maliyeti anlamında da 3 milyarlık bir projedir” diye konuştu.

“Yeni uydu şehirler oluşturmalıyız”

Yapılaşma konusunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek isteyeceklerini kaydeden Aktaş, "Öyle projeler var ki bazen belediye gücüyle halletmek mümkün değil. İllaki bunu maddi destek olarak algılamamak gerekiyor. Birkaç uydu şehrin oluşturulmasını arzu ediyoruz. Bununla alakalı yasanın revize edilmesi gerekiyor. Şehrin batı noktasıyla alakalı istekte bulunacağız. Uydu şehirler ve batıya doğru büyümekle alakalı planlanması düşünülen yerlerin verimli tarım arazileri olmaması gerekiyor. Beraberinde ise yapılanmaya müsait alanlar olması çok önemlidir. Tabii buralarda hazine arazileri çok olabilir. Şahıs veya belediye arazisi de olabilir. Ama ben bir vizyondan bahsediyorum. 5 katlı binaları yıkıp 15 katlı binalar yaparak biz sağlıklı bir dönüşüm sağlayamayız. Şehri bu manada biraz daha seyretmemiz gerekiyor. Belki bu zamana kadar yapılanlara bir şey yapamayız. Ancak bundan bu düzeni getirmemiz gerekiyor. Dolayısı ile geniş perspektifte ele almamız gerekiyor. Onun içinde yeni alanların oluşması şart. Bu alanlar Karacabey yönünden doğu istikametinde diye de kısıtlamıyoruz. Yeni alanlar her yerde oluşabilir. TEKNOSAB’da kasım ayından itibaren fabrikalar meydana çıkmaya başlayacak. Neden yan tarafında da bir şehir yükselmesin?” şeklinde konuştu.

Şehir 4 koldan yer altından metro hattıyla örülecek

Başkan Alinur Aktaş, ulaşım konusunda uzmanlara master plan hazırlatıyor. Ulaşım meselesini çözmek için toplu ulaşım ve metro hatlarının yaygınlaştırılması, nüfusun yoğun olduğu bölgelere de bunun yer altından ulaştırılması hedefleniyor. İlk etapta 6,5 kilometre olarak planlanan ve Gökdere'den İncirli, Tayyareci Mehmet Ali, Mesken ve Şevket Yılmaz Hastanesi'ni geçerek Mimar Sinan'a bağlanacak Yıldırım metro hattı uzatılıyor. 13 kilometreye çıkarılacak Yıldırım Acemler arasındaki yeni hat; Demirtaşpaşa İstasyonu ile Altıparmak, Çekirge, Dikkaldırım, Mihraplı ve Bursa Büyükşehir Stadı'nı geçerek Acemler'e ulaşacak. Acemler'e ise aktarma istasyonu kurulacak. Ayrıca Emek'te sona eren hat 5,5 kilometrelik uzatmayla Balat'ı geçerek yeni Şehir Hastanesi'ne ulaşacak.

Diğer yandan ise şehrin doğusundan başlayarak yay çizen yeni bir hat oluşturulacak. Mimar Sinan'dan başlayan yeni metro hattı Arabayatağı'nı geçerek Millet Mahallesi, Murat Hüdavendigar Bulvarı, Çelebi Mehmet Bulvarı'nı geçerek Acemler'de buluşacak. İşte şehrin toplu ulaşım meselesini çözecek bu projeler için Ankara devreye girecek, bunların büyük bir kısmı Ulaştırma Bakanlığı eliyle yapılacak.

Başkan Alinur Aktaş yeni uydu kentler konusunda da planlama ve mevzuat için Ankara'nın desteğini isteyecek. Bazı kamu ve maliye arazilerinin yanı sıra ulaşım bağlantıları, alt yapı hizmetleri ve yeni şehirlerin oluşturulması için destek gelmesi halinde adımlar atılacak.