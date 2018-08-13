Alaattin Çakıcı adına suç işledikleri iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı
Cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı adına suç işledikleri öne sürülen 17 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı adına suç işledikleri iddia edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine polis ekipleri, aralarında Çakıcı'nın avukatının da yer aldığı 17 kişiyi, Kırıkkale'de gözaltına aldı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Çakıcı, bu sabah erken saatlerde güvenlik önlemleri altında Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.
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