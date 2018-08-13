Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Alaattin Çakıcı adına suç işledikleri iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı

Cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı adına suç işledikleri öne sürülen 17 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı adına suç işledikleri iddia edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
 
Bunun üzerine polis ekipleri, aralarında Çakıcı'nın avukatının da yer aldığı 17 kişiyi, Kırıkkale'de gözaltına aldı.
 
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
 
Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Çakıcı, bu sabah erken saatlerde güvenlik önlemleri altında Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA