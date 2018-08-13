Alaattin Çakıcı Sincan Kapalı Cezaevi´ne nakledildi
Kırıklale'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevi´ne nakledildi.
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