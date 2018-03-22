Alaattin Çakıcı'nın adamlarına baskın: 27 kişi gözaltına alındı

Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca , 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve fişek ile telsiz ele geçirildi.

Polis ekipleri gözaltına aldığı 27 kişiyi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

6 kişinin yakalanması için operasyonun bazı adreslerde devam ettiği öğrenildi.